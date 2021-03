Blaze brugte snuden i skovbunden

Se billedserie Den lange line gør, at Tanja Olsen kan holde sig lidt på afstand af Blaze, som søger efter sporet i skovbunden. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Lejre - 15. marts 2021 kl. 18:11 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Den sorte flatcoated retriever, Blaze sidder klar ved siden af sin ejer, Tanja Olsen og er så koncentret på den opgave, han snart skal ud på, at han kun hurtigt ser på det holde mountainbikeryttere, som drøner forbi.

Blaze og Tanja Olsen er i Bidstrup Skovene, hvor Dansk Retriever Klub har championat i vildtspor. Otte hunde er til prøve.

Det er næsten samme opgave, som en schweisshund har, og Blaze skal finde et spor på en kilometer, hvor der er lagt bare 100 mililiter hjorteblod ud.

Først skal hunden dog finde sporet, og det begynder i et område, der er 20 gange 20 meter.

Dommer Lars Svendsen fortæller en lille historie og nogle detaljer om, at en skytte har skudt et kronvildt, men ikke fået ramt helt på det. Skytten kan ikke fortælle i hvilken retning, kronvildtet løb. Men hundeførerne får at vide, hvor skytten stod og i hvilken retning, der blev skudt.

Der har selvfølgelig ikke været skudt på kronvildt i skoven. Lars Svendsen har sammen med sporfinderne gået turen dagen før.

- Jeg kan se, at vi starter i sumpen, kommenterer Tanja Olsen om sit startområde.

Der går dog får meget tid, før Blaze har fundet sporet og løber igennem skoven.

Søgning i skovbunden Dommerholdet, som udover dommeren består af de to stifindere, Anette Ilsøe og Tina Falk, noterer blandt andet lineføringen og holder øje med, om hund og hundefører kommer for langt væk fra sporet. Sker der, kaldes det et tab. Og et tab betyder også, at en mulig første plads er væk.

Blaze er altså hurtigt i gang, men må indimellem søge lidt for at finde sporet.

- Det er hunden, som har snuden. Det er rigtig flot arbejde, hvisker Lars Svendsen, som sammen med de to stifindere holder sig på afstand af Blaze og Tanja Olsen.

Det er tydeligt, at Blaze afsøger et område, mens Tanja Olsen holder sig afventende og holder i enden af den flere meter lange line. Indimellem må hun lige fange linen, så den ikke bliver viklet om et træ.

Hygge i vandpyt Da parret er nået cirka halvvejs, vender sporet skarpt, og det betyder, at Blaze og Tanja Olsen må søge i et større område.

Dommerholdet må pludselig holde øje med, om parret kommer for langt væk fra sporet. De må ikke være mere end 30 meter væk, og på et tidspunkt er de meget tæt på.

Heldigvis vender Blaze og Tanja Olsen rundt og kommer på rette vej igen.

Blaze når da også lige at hygge sig i en dyb vandpyt, hvor han både drikker og bader, inden han finder tilbage på sporet og sætter tempoet op.

Så går det stærkt over skovbunden, der både er kuperet og sumpet nogle steder. Til sidst går det op ad bakke, inden Blaze giver lyd og fortæller, at nu har han fundet den hjorteklo, som markeret slutningen af sporet.

Tanja Olsen sætter sig ned i skovbunden, mens Blaze får lov til at gnave i og rulle sig på hjortekloen.

- Det var et sjovt spor, siger Tanja Olsen, som får en hel bunke ros fra Lars Svendsen.

Første plads til Blaze Dommerholdet går videre til næste deltager, men Tanja Olsen og Blaze går mod parkeringspladsen.

Blaze bliver også brugt til jagt og har senest været til prøve i vildtspor i november 2019.

Tanja Olsen har gået på jagt i mange år og har haft forskellige hunde.

- Jeg har en labrador, som ikke kan med andre hunde. Jeg fik foreslået at prøve vildtspor med ham, fortæller Tanja Olsen, som nu også dyrker denne disciplin med Blaze.

Da dagen var slut, kan Dansk Retriever Klub notere, at tre hunde, heriblandt Blaze, fik første plads, en hund fik en anden plads og tre hunde fik en tredjeplads. En enkelt hund fik ingen placering.