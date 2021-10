Lejre Kommunalbestyrelse 2021 Foto: Agnete Vistar

Bisgaard: Fra sparegris til klappehest

Lejre - 08. oktober 2021

Minimums-normeringer er udrullet i Lejres børnehuse allerede nu i stedet for i 2025, som er lovbestemt.

Og undladelsen af at fremskrive løn- og pris i Lejre Kommune, som reelt har betydet en grum besparelse på 2,7 procent årligt, er rullet tilbage.

To politiske beslutninger, som SF's Mikael Ralf Larsen fremhævede med stor glæde i aftes, da Lejres kommunalbestyrelse vedtog næste års budget endeligt.

Ronkedoren Der er givet plads til at styrke de borgernære områder, blandt andet på ældreområdet, og Mikael Ralf Larsen nævnte, hvordan projektet Ronkedoren, der omfatter musik, god mad og kulturelle oplevelser for ældre, allerede nu skaber livskvalitet, ikke mindst for ensomme borgere, såvel hjemmeboende som på plejecentrene.

Bjørn Lykke Sørensen holdt budgettalen for De Konservative, idet Grethe Saabye netop er blevet bedstemor og derfor ikke var til stede. Han lagde blandt andet vægt på, at der nu sættes yderligere fokus på myndighedernes sagsbehandling, og at der bliver mulighed for 40 km fartbegrænsning i landsbyerne.

DF's Ole Blickfeldt kom især ind på de ældre.

Lektiecafé for voksne - I nogle kommuner rundt omkring står DF alene med at kæmpe de ældres sag, så jeg er rigtigt glad for, at SF i den grad bakker op om Ronkedoren, sagde Ole Blickfeldt, der også rettede en stor ros til administrationen for at have dannet en lektiecafé for voksne - to timer hver mandag eftermiddag, hvor politikerne kan komme og få hjælp.

Ivan Mott (EL) beklagede, at det ikke lykkedes at få hævet skatten - det kunne have givet 5 mio. kroner ekstra. Men det endte dog med 2 mio. ekstra til trafiksikkerhed:

- Vi synes selv, at vi kæmpede en brav kamp for børnefamiliernes ret til at sende skoleeleverne afsted på sikre cykelveje, sagde Ivan Mott, som nævnte, at det afgørende for Enhedslisten har været at få klima højt på dagsordenen.

Grønt regnskab Thomas Bisgaard (R, formand for Udvalg for Børn & Ungdom) fik latteren frem i rådssalen, da han nævnte, hvordan processen i budgetlægningen gik fra "sparegris til klappehest". (Klappehesten optrådte ved et Ronkedor-arrangement for nylig på Am,mershøj Ældrecenter).

Han er ekstra glad for den ekstra bevilling på skoleområdet - penge, som skolerne decentralt selv får råderet over. Han kom også ind på klimaet og efterlyste en endnu grønnere profil:

- Måske vi kunne lave en grøn egenkontrol-model, dvs. udvikle et redskab, der sikrer et grønt regnskab ude på institutionerne, når der købes ind, sagde han.

Erik Holst, løsgænger, takker af ved årsskiftet. Han sagde, at det væsentligste for ham er den overordnede balance i budgettet, som prioriterer at vedligeholde de fysiske anlæg:

- Der har været betalt dummebøder for mange gange på det område, sagde han.