Hvalsø Bio og Hvalsø Børnefilmklub laver drive in bio med to film på programmet fredag den 26. marts. Arkivfoto: Janne Mulvad

Biografen tyvstarter med drive in bio

Fredag den 26. marts byder Hvalsø Børne Filmklub og Hvalsø Bio på en vaskeægte Drive In biografoplevelse. Det sker med to forestillinger.

Hvalsø Børnefilmklub og Hvalsø Bio kan ikke vente længere på, at der bliver lettet på corona-restriktionerne, og at det bliver muligt at genåbne biografen. Derfor bliver der nu film på parkeringspladsen ved Kirke Hyllinge Hallen.