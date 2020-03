Biografen lukket ned indtil videre

- Vi har - i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger den 11. marts - oplyst, at biografen er lukket indtil den 29. marts inklusive. Som Corona-virus situationen udvikler sig, vil dette ikke være muligt og forsvarligt. Regeringen og sundhedsmyndighederne har indført yderligere restriktioner i forbindelse med forsamlinger. Dem følger vi, siger Peter Langager, formand for Hvalsø Bio.

- Biografen er derfor lukket indtil videre. Vi åbner, når det igen bliver forsvarligt for publikum og vores medarbejdere at vise film i Hvalsø Bio. Vi glæder os til at se jer igen, tilføjer formanden, ifølge DAGBLADET Roskilde mandag.