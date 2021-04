Som erstatning for den aflyste FilmfestiHvalsø i marts er Hvalsø Bio klar med et arrangement, hvor man fejrer festivalens toastmaster og ildsjæl gennem årene, Steen Rasmussen (billedet) og hans makker Michael Wikke. Foto: Jens Wollesen

Biografen åbner den 6. maj med Oscar-film

Desuden vises Druk for at fejre filmens mange priser, herunder en Oscar søndag nat. Oscaruddelingen præger også månedens to filmperler: Nomadland, der scorede tre Oscars, og amerikansk-koreanske Minari, som fik en Oscar for bedste kvindelige birolle.