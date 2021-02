Inden længe skal der laves et udbud på de elbiler, som Lejre Kommune ønsker at få ind i bilparken i år. Foto: Jens Wollesen

Bilparken skal skiftes ud med elbiler

Et stort flertal blandt politikerne i Lejre er blevet enige om at sætte gang i en udskiftning af 39 biler i dette år. Alle sammen skal være elbiler, og på sigt skal hele resten af Lejres vognpark blive grøn.

I alt har Lejre Kommune en bilpark på 229 køretøjer, når alt tælles med - lige fra både og knallerter til trailere til lastbiler og øvrige arbejdskøretøjer. Hensigten er, at Lejre Kommune bidrager til målet ved at lave en strategi for en gradvis indfasning af elbiler i den kommunale bilflåde.