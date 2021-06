Billedserie: Stafet når ny rekord

Se billedserie Efter et døgn med stafet er der klokken 11 afslutningsceremoni ved Trekanten i Kirke Hyllinge. Foto: Kenn Thomsen

En succes - til trods for EM og Corona.

6500 kilometer gået, løbet og cyklet. 100.000 kroner indsamlet. Det er de imponerende resultater for dette års Stafet For Livet, der fra klokken 11 lørdag til klokken 11 søndag satte fokus på cancer, og hvordan den aldrig holder pause. Og årets stafet blev både større og med større overskud end før. Det fortæller formand for Stafet For Livet Lejre, Torkil Jørgensen.

- Vi har gået, løbet og cyklet mere end tre gange så meget som sidste år. Og jeg kan allerede nu sige, selvom vi endnu ikke har gjort regnskab, at vi har et overskud på minimum det dobbelte af sidste år.

Både og Grundet Coronarestriktionerne måtte stafetten i år, ligesom sidste år, afvikles en del anderledes, end vi ellers kender den. Således var der ikke ét samlet løb, hvor de deltagende holds medlemmer i 24 timer går stafettens rute på skift i kampen for at nå så mange kilometer, og dermed penge, som muligt. I stedet kunne kilometerne i år hentes ved at gå, cykle eller løbe rundt i kommunen. I løbet af døgnet var der blandt andet planlagt fire guidede vandreture, foruden cykelture eller selvvalgte ruter, der kunne tælle med i kilometertallet.

En anderledes måde at afvikle på, men på mange punkter også en god måde, lyder det fra Torkil Jørgensen.

- Fordelen ved at afvikle på den her måde er jo dels, at vi får brugt kommunen og vores skønne natur langt bedre, end når vi har én fast rute. Og det giver noget fællesskab med sit eget hold, som man ikke har på samme måde på den traditionelle måde.

Men der er også ulemper og årsager til at savne den vante form.

- Men generelt er mit indtryk, at selvom det har fungeret rigtig godt sådan her, så savner folk det store fælesskab, der er i, at det er et løb, der varer 24 timer, hvor alle deltagere er samlet, lyder det fra formanden, der uddyber:

- Så jeg forestiller mig, at vi næste år kigger ind i et løb, der bliver »både og«. Hvor vi tager alt det gode fra begge typer af Stafet For Livet.

Dette års stafet blev live-streamet på Stafet For Livet Lejres Facebook-side og optagelserne fra døgnet vil fremover kunne ses på Facebook-siden »Stafet For Livet Lejre«. Her kan man blandt andet se indsendte billeder og taler fra åbningsceremonien såvel som afslutningen eller lysceremonien, hvor præst for Såby og Gershøj, Helene Rasmussen, stod for årets tale, der blev holdt lørdag aften.

- Hvad ligger der for enden af stierne? For enden af Stafettens vandringer ligger lys. Lyset for de levende, for de mistede og for håbet, lød det blandt andet i talen.