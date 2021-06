Billedserie: Fodboldpiger er Sjællands bedste

Se billedserie De seje piger fra U10/U11-holdet fra Kirke Hyllinge har netop vundet sjællandsmesterskaberne. Og pigerne Frida, Emilie og Vigga planlægger at fejre det med endnu mere bold! Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Pigerne fra U10/U11 fra Kirke Hyllinge kan prale af at have taget sejren som sjællandsmestre - og det endda i en aldersklasse over deres egen.

27. juni 2021

Det var en gyser uden lige, der udspillede sig, da pigerne fra Kirke Hyllinges U10/U11 hold var oppe imod Skjold Birkerød. her kæmpede holdene om guldet ved sjællandsmesterskabet i rækken. Og med 6-5 vandt Kirke Hyllinge-pigerne sejren og dermed den stolte titel som sjællandsmestre.

- Der var så meget pres på, og så pludselig var kampen slut og vi vandt, og det var bare sådan en god stemning, fortæller 10-årige Frida om den store dag, hvor titlen kom i hus.

Skal fejres med bold - Vi har faktisk meldt dem til en årgang over langt størstedelen af spillernes alder, så de kan spille otte-mands fodbold. Så det gør det jo bare endnu vildere, at de har klaret sæsonen så flot, lyder det fra holdets træner, Henrik Clemensen.

Selv er Frida, der er holdets målmand, også enig i, at det at spille mod ældre piger, gjorde kampen endnu mere intens - og endnu federe at vinde.

- Men de undervurderer os, og det har været vores styrke i år, tilføjer 10-årige Vigga, hvortil Emilie på 10 uddyber:

- Og det betyder jo så bare, at de nok er endnu mere skarpe på os næste år. For nu ved de, at vi sagtens kan!

Derfor er svaret også prompte fra de tre piger, at den eneste rigtige måde at fejre sejren og mesterskabet på, det er træning - for så kan de gentage successen næste år.

- Det skal da fejres med fodbold! Så vi er lige så seje igen næste år, lyder det fra Frida, inden de tre løber ud på banen til resten af holdet for at få afsluttet opvarmningen.