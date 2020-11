Se billedserie Både borgmester Carsten Rasmussen (S) og købmand Danny Munck Linck havde de store smil fremme, da den nye Rema 1000 åbnede klokken 8 torsdag morgen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Kunderne var klar til Rema 1000-åbning

Lejre - 12. november 2020 kl. 10:05 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Det er svært at forstå, at når der på gavlen står, at den nye Rema 1000 i Gevninge har åbent fra klokken 7-21, og så sker den officielle åbning klokken 8.

- Vi stod 10-15 stykker her klokken 7. De fleste gik igen, det er jo koldt, siger Annette Krøll, der er den første kunde i køen.

Hun bor tæt på butikken ved stranden og nåede derfor hjem for at hente hue og vanter, inden hun igen står klar til at fange nogle af åbningstilbuddene.

Hun ville gerne tidligt på færre, inden der kommer for mange.

- Skal du selv klippe snoren, spørger Annette Krøll købmand Danny Munck Linck, der lige kigger ud for at tjekke, at alt er klar.

- Nej nej, vi har borgmesteren. Vi åbner lige om lidt. Vi er værd at vente på, lyder det fra Danny Munck Linck, inden han smutter ind i butikken igen.

Antallet af kunder i køen stiger stille og roligt. Da Danny Munck Linck kommer tilbage nogle minutter senere i selskab med borgmester Carsten Rasmussen, står der 25-30 personer lidt fra hinanden på pladsen foran indgangen.

- Velkommen. Vi har masser af tilbud. Husk at holde afstand, siger Danny Munck Linck.

- Det er et løft af området. I har placeret jer attraktivt, siger Carsten Rasmussen, der har fået lov til at få et smugkig på butikken.

Han skynder sig at klippe snoren, så de efterhånden lidt utålmodige kunder kan komme ind i butikken.

Kortvarigt opstår der lidt kø, da købmanden står og siger godddag til hver enkelt kunde, men snart er folk kommet ind i varmen, hvor hylderne og tilbuddene bliver studeret.