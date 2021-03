Færdselspolitiet fik fredag et tip og standsede en 38-årig mand, som bliver ved med at køre uden kørekort. Nu er mandens bil beslaglagt. Foto: Kenn Thomsen

Bilist uden kørekort fik beslaglagt bil

Færdselspolitiet fik fredag eftermiddag oplysninger om, at en bilist kørte uden kørekort på Holbækmotorvejen. Klokken 14 lykkedes det politiet at standse bilisten, en 38-årig mand fra Asnæs, på Torkilstrup rasteplads.

Færdselspolitiet kunne ved nærmere undersøgelse konstatere, at det nu var sjette gang inden for de seneste tre år, at den 38-årige var blevet afsløret i at køre bil uden at have førerret.