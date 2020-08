Bilist stødte op bag i lastbil

Den tætte trafik i myldretiden på Hovedvejen i Lejre tirsdag eftermiddag fik på et tidspunkt føreren af en lastbil til at bremse op for bilen foran. Uheldigvis opdagede en 19-årig kvinde fra Glumsø, som kørte i bil bag ved lastbilen, opbremsningen for sent.