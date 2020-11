Bilist kiggede på sin mobil - så gik det galt

Ingen andre biler var involveret - der var tale om et solouheld, hvor manden ramte autoværnet, så bilen snurrede rundt og endte i nødsporet.

Det viste sig, at manden aldrig havde taget et kørekort, og at årsagen til uheldet var uopmærksomhed.