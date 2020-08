Biler og badminton på Søtorvet: Skal lokke flere til

Lørdag fra klokken 10.00 til 14.00 var der endnu et lørdagsarrangement på Søtorvet, der skal være med til at lokke flere besøgende til.

Her havde flere trodset regnen for at kigge på nye biler fra Skoda, VW og Seat. Roskilde Bilcenter og Autoforum Roskilde kom forbi for at vise de nye biler.