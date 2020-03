Bil tørnede ind i have - og blev forladt

Klokken 06.31 ringede hun til politiet, som kørte til stedet og fik området afsøgt af hunde, for at udelukke at der var personer fra bilen i nød. Men patruljen fandt ingen personer.

De undersøgte uheldsstedet og den molestrerede bil, og sørgede herefter for, at bilen blev nødflyttet. Imens forsøgte de at få kontakt til bilens ejer for at få klarlagt, hvem der førte bilen på uheldstidspunktet.