Bibliotekerne: Vi er her altså stadig!

Lejre - 01. februar 2021 kl. 09:04 Af Agnete Vistar

På Lejre Bibliotek & Arkiv udleverer bibliotekarerne - under de gældende restriktioner - stadig bøger til Lejre Kommunes borgere. Med visir, sprit og afspærring får man sine reserverede bøger ud gennem en dør eller et åbent vindue på et de fem lokale biblioteker.

- Siden sidste forår, hvor alting lukkede ned, har Center for Kultur & Fritid, herunder Lejre Bibliotek & Arkiv arbejdet med løsninger, hvori borgerne har kunnet få adgang til at reservere og hente bøger. Mange brugere har i samme periode også taget bibliotekets digitale tilbud til sig. Alt i alt er reaktionerne, fra lånerne i de åbne vinduer, glæde over at det i disse tider stadig er muligt at låne og læse litteratur, nu man ellers er så begrænset i sin hverdag, forklarer formand for kultur- og fritidsudvalget, Claus Jørgensen (SF).

Sådan gør man: Bestil en bog via bibliotekets app eller på hjemmesiden: www.lejrebib.dk. Bestil til det bibliotek, hvor man gerne vil hente sin bog.

Når man modtager besked om, at bogen er kommet, kan man hente den næstkommende åbningsdag med betjening. Husk afhentningsnummer.

Tjek hjemmesiden for, hvornår der er betjening næste gang. Man kan overveje at flytte sit afhentningssted til dage med åbningstider, der passer én bedst. Mange borgere fra Gevninge og Osted har allerede flyttet afhentningssted til Hvalsø, Lejre og Kr. Hyllinge. Her er der flere dage med betjening.

Bemærk: Man kan ikke hente bøger, medmindre de er reserverede på forhånd og man har modtaget besked.

Biblioteket har gennem hele perioden med Covid-19 skruet op for de digitale aktiviteter. Personalet øver sig løbende i at blive endnu stærkere på den digitale formidling.

Dette foregår blandt andet på Facebook, på hjemmesiden og via streamede arrangementer. Her sidder publikum i egne stuer og følger med. Ganske snart kommer der et program for foråret, hvor bibliotekerne fortsætter med at streame kulturelle oplevelser.

Her vil der blandt andet være Lejresaloner, hvor forskellige emner tages op af lokale kræfter. Krimiklubben kommer med et forfatterinterview med Anna Grue.

Man kan stadig nå at være med til læse hendes bøger sammen med andre. Og der er flere børnearrangementer på bedding, blandt andet til fastelavn. Der kommer også oplæg fra arkivet og meget mere.

Følg med på Lejre Bibliotek & Arkivs hjemmeside: www.lejrebib.dk eller følg på Facebook og Instagram.