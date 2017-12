Betinget 30 dage for vold

Efter længere forklaringer fra såvel ekskonen som hendes veninde og den 40-årige mand selv er Retten kommet til den konklusion, at han den 7. november for knap to år siden under et voldsomt skænderi i huset i en by i Lejre Kommune tog fat om halsen på kvinden med højre hånd, uden at klemme hårdt til, og at han derefter pressede hendes hoved ned i sofaen, hvor han gav hende ét knytnæveslag i baghovedet.