Besøgscentret: - Vi har ikke opgivet

Besøgscentret, der skal afløse den nedbrændte færgekro, er forskubbet lidt mod nord. Det kan fredningsnævnet ikke lide. Og Ryegaard klager videre. Foto: Ryegaards materiale

Lejre - 19. marts 2021

Den lange saga om besøgscentret ved Ryegaard har ikke fundet sin afslutning endnu - eller egentlige begyndelse.

For godsejerparret Johan Scheel og hans hustru, advokat Mette Ravn Steenstrup har ikke opgivet at få etableret besøgscentret ved Munkholmbroen som erstatning for den nedbrændte færgekro.

De kæmper videre.

Og parret er oppe mod svære odds. For ikke blot har fredningsnævnet i 2018 givet afslag til at opføre centret. En efterfølgende klage over fredningsnævnets afgørelse lå herefter et helt år inde hos Miljø- og Fødevareklagenævnet, før dette nævn behandlede sagen.

Og nævnet endte med at følge fredningsnævnets afgørelse. Parret har så indbragt klagenævnet for byretten:

- Vi mener, det er en forkert afgørelse, siger Johan Scheel, der nævner, at der er hovedforhandling i maj.

Hvis byretten heller ikke kommer med en positiv afgørelse for besøgscentret, anker Johan Scheel og Mette Ravn Steenstrup til Landsretten.

- Vores grundlæggende problem er, at det er meget svært at forhandle med fredningsnævnet. De fortolker forhandling på den måde, at de forholder sig til et fuldt færdigt forslag - det er så at sige ja eller nej. Det er en meget dyr forhandling for os, for det hele skal tænkes ind - visualiseringer, adgangsvej osv. Det er virkelig svært, når dialogen skal foregå på den måde, siger Johan Scheel.

Fredningsnævnet har i sin begrundelse til afslaget fremhævet, at det ønskede centerbyggeri er meget større end den nedbrændte kro, og at der inddrages et kystområde, som ikke tidligere har været bebygget.

- Det ville sikkert være OK at genopbygge en kopi af færgekroen fra 1790, med tre niveauer indvendigt og bindingsværk. Men hvis vi skulle genopbygge kroen ville det være vildt upraktisk at få noget, der kunne løbe rundt. Og jeg synes, det ville være kitchet at bygge noget, der ser ud som en kro fra 1700-tallet, bare fordi man skal bygge noget, der ligner det, der lå der før, siger Johan Scheel.

- De burde give os lov til at værge os mod vejen og trafikken. Vi skulle have lov til at skubbe byggelinjen mod nord. De siger, vi inddrager ny natur - men vi afleverer også et nyt stykke kystlinje, tilføjer han.

Lejre Kommune bakker op om centret. Og Danmarks Naturfredningsforening har ikke noget imod det.