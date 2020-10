En 41-årig mand er blevet idømt 60 dages betinget fængsel for at have fremsat dødstrusler mod to forskellige personer. Arkivfoto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Besked på telefonsvareren: - Jeg slår dig ihjel for det her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besked på telefonsvareren: - Jeg slår dig ihjel for det her

Lejre - 05. oktober 2020 kl. 11:59 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

Onsdag den 25. marts i år modtog en kvinde en noget ubehagelig besked på sin telefonsvarer klokken 16.25.

- Jeg slår dig ihjel. Jeg slår dig ihjel for det her, og det mener jeg, lød beskeden. Den blev indtalt af en 41-årig mand fra Lejre Kommune, der fik kvinden til at frygte for sit liv, så hun anmeldte episoden til politiet.

Godt to uger senere var den gal igen, da en mand modtog en SMS fra den samme 41-årige mand med ordlyden: »Du er død. Husk at kigge dig over skulderen!«.

Den tiltalte 41-årige mand har erkendt, at han er skyldig uden forbehold i dødstruslerne mod de to personer.

Det oplyses ikke ved Retten i Roskilde, hvorfor de to personer begge skulle trues på livet, ligesom der ikke er detaljer om tilhørsforholdet mellem den nu dømte 41-årige mand eller de to ofre.

Den 41-årige mand har en tidligere dom fra i år, der godt nok er i en lidt andet boldgade. Han blev ved Retten i Holbæk idømt 60 dages betinget for flere overtrædelser af færdselsloven i forbindelse med at køre i enten narkopåvirket tilstand eller under påvirkning af alkohol.

Den sag blev sammenlagt med denne konkrete sag, så den 41-årige mand samlet set blev idømt 60 dages betinget fængsel, samt at han skal udføre 60 timers samfundstjeneste.

Den dømte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på et år fra afsagt dom, ligesom han det første halve år skal udføre de 60 timers samfundstjeneste. Han skal desuden i behandling mod misbrug af euforiserende stoffer og alkohol.