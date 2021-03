Se billedserie Den hvide musvåge holder til tæt ved Holbækmotorvejen, ikke langt fra Gevninge. Foto: Helge Sørensen

Berømt kridhvid musvåge holder stand

Lejre - 03. marts 2021 kl. 09:08 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Den berømte snehvide musvåge ved Gevninge er nu blevet omkring 20 år og blev set så sent som lørdag. Og hvert år får han kuld på vingerne med en hun i området.

Mange har efterhånden set musvågen, som Dagbladet Roskilde skrev om for fem år siden - og den lever stadig i bedste velgående og holder stadig stand med udsigt til Holbækmotorvejen.

Fuglen er usædvanlig på grund af sin farve. Generelt lever dyr, der er kridhvide, i fare, fordi de er så tydelige at se - hvide undslupne mink, for eksempel, har svært ved at overleve i naturen, mens de mørkebrune hurtigt indpasser sig.

Men denne hvide musvåge klarer sig. Han er en dygtig jæger, og han danner par med en almindeligt farvet hun. Parret har fået adskillige kuld på vingerne gennem årene - ingen af dem er hvide, om end en enkelt fra sidste år var ret lysspættet.

Det fortæller fuglefotografen Helge Sørensen, der har fulgt den smukke sneprins gennem alle årene.

- Jeg så den første gang i 2004, og da var den voksen. Det er den samme fugl; det er jeg sikker på, fortæller Helge Sørensen.

DOF har gennem årene været opmærksom på fuglen - ikke kun dens farve er speciel, dens livshistorie er også usædvanlig, for det er yderst sjældent, at helt hvide fugle overlever mange år i naturen.

Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife, siger i en pressemeddelelse, at fuglen ikke er en klassisk albino, men formentlig den farvevariant, der går under betegnelsen »ino«.

- At rovfuglen fortsat lever, og holder til i samme område, fortæller noget om, at rovfugle kan blive meget gamle, og de kan være stedtrofaste, hvis der er føde nok i deres territorium. Men det er meget bemærkelsesværdigt, at musvågen er blevet så gammel som cirka 20 år. Hvis det altså er den samme fugl, hvad vi tror, det er, siger Knud Flensted.

Netop musvåger er dog kendt for at have meget stor variation i fjerdragten, så her spiller den hvide farve måske ingen negativ rolle, tilføjer biologen.

Helge Sørensen, der er mester for de smukke fotos af den hvide musvåge, beretter, at om foråret, når parret hævder territorium, er det den hvide musvåge, som maskulint styrtdykker over redestedet for at vise, at området er hans.

