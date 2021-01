Ove Svendsen, der snart har været 25 år i brandvæsnet i Lejre, bliver repræsentant for brandfolkene i den nye beredskabskommission. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen

Beredskabskommissionen er dannet

De sidste medlemmer er udpeget. Politikerne i Lejre har tidligere besluttet, at der indgår en repræsentant fra medarbejderne som medlem af beredskabskommissionen, og at en repræsentant for det frivillige beredskab indgår som observatør.