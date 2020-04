Olaf Manske Andersen i gang med at gøre befrielsesstenen i Hvalsø klar. Foto: Kim Rasmussen

Befrielsesstenen gøres klar til jubilæum

En lille taburet med en hammer, mejsler og en lang række pensler står ved siden af den omkring fem tons tunge befrielsessten midt på Hovedgaden i Hvalsø. Ved siden af taburetten står Olaf Manske Andersen, der er en lokal billedhugger fra byen. Han er godt i gang med er restaureringsarbejde af den store mindesten, så den klar til 75-året for befrielsen.

- Det er en helt særlig sten at få lov at arbejde på. Både fordi det er en mindesten fra en af Danmarkshistoriens hårdeste tider, men også fordi andre billedhugger gennem årene har arbejdet på den. Når man går og restaurerer sådan en mindesten, så kan man ikke lade være med at tænke lidt på historien, fortæller Olaf Manske Andersen.