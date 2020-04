Befolkning stiger med 16,3 procent

Dette er dog intet ved siden af andelen af de +80 årige - her vil der blive tale om, ja ikke en fordobling i antallet af mennesker inden for den aldersgruppe i Lejre, men deropad, nemlig en stigning på 78,2 procent. Lige nu er der 1.249 ældre over 80 år, og det antal stiger således på de 12 år til 2.226. Cirka 1000 flere.