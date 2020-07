Bedre samarbejde mellem sygehuse og kommune

Det betyder, at kommunen kan spare 683.000 kroner alene i år, og over 2 millioner kroner i budgetforslag 2021-2024. Pengene forsvinder dog ikke ned i sparehullet, men overføres i stedet til hjemmeplejen og forskellige indsatser.

Siden efteråret 2019 har der været et mindre pres på og efterspørgsel efter et midlertidigt ophold i kommunen, når patienter udskrives fra et sygehus.

Et tættere samarbejde betyder, at borgerne visiteres til den rette indsats fra sygehus direkte til eget hjem. Og det betyder også, at de borgere, der har haft ophold på kommunens midlertidige pladser, hurtigere kan udskrives til deres eget hjem med den rette plan for pleje og fortsat mål for træning.