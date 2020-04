Se billedserie Den otte år gamle vaskemaskine i vaskehallen på Go?on Hvalsø bliver udskiftet. De mange glade kunder får nu en endnu bedre oplevelse, der samtidig er bedre for miljøet. Foto: Daniel Sennek

Bedre for miljøet og for dig: Nu vaskehal på vej

Lejre - 15. april 2020 kl. 19:21 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der arbejdes på højtryk på Go'on Hvalsø i disse dage. Kunderne kan stadig tanke, men må i vente med at vaske bilen.

Årsagen er en helt ny vaskemaskine, der er i gang med at blive installeret. Den gamle er afmonteret efter otte års tro tjeneste, og nu venter en ny, miljørigtigt og højteknologisk bilvask, der skal glæde de mange vaskekunder.

- Da vi købte den gamle maskine for otte år siden, sagde de, at levetiden var syv år. Så den har jo egentligt klaret det meget godt, men nu er tiden kommet til en ny vaskemaskine, der både skal gøre det bedre og lettere for kunderne, men også er endnu bedre for miljøet, siger Søren Jepsen, der ejer Søren Jepsen Automobiler i Hvalsø og Go'on på Hovedgaden.

Tirsdag blev den gamle maskine skruet ud og en ny er i fuldt sving med at blive sat i. Den gamle maskine har glædet mange kunder på tankstationen, men Søren Jepsen er overbevist om, at den nye kommer til at gøre nøjagtigt det samme, nok endda endnu bedre.

- Den gamle gjorde det jo skidegodt, men teknologien skrider jo frem på alle facetter, så med den nye maskine venter der også en masse nye gode ting for vores kunder. De nye løsninger betyder endnu mindre vandforbrug, og den nye sæbe er svanemærket, så det er gode nyheder til miljøet, siger Søren Jepsen.

Med de nye løsninger kommer en bilvask kun til at bruge 12 liter rent vand fra vandværket. Det resterende vand er genanvendt fra bilvasken gennem en biologisk rensningsproces. Samtidig kommer der et nyt betalingsanlæg, hvor der både kan betales med kort, MobilePay og gennem en app, hvis man tilmelder sig en vaskeklub, hvor der spares 30 procent pr. vask.

- Jeg betragter den nye maskine som toppen af poppen. Den er købt gennem et dansk firma i Viborg (Ninki), der ombygger og konfigurerer vaskehallen til det danske klima. På den måde er beskæftigelsen jo også på danske hænder, så det er bare endnu en fordel. Vi får et sindssygt miljørigtigt produkt, der både genbruger vand og bruger svanemærket sæbe. Jeg glæder mig helt vildt, fortæller Søren Jepsen.

Vaskehallen kan i denne uge ikke bruges, men Søren Jepsen håber og tror på, at den kan stå klar allerede fredag. Der skal skrues meget ned; og ligeså meget op, men Søren Jepsen krydser fingre.

- Normalt siger man én uge, men vi håber, at det hele er klar fredag. Der er tre mand på fra tirsdag morgen, så vi krydser alt, hvad vi kan for at give vores kunder en ny og forbedret oplevelse. Og så håber vi selvfølgelig bare, at folk lige kan vente en lille uge med at vaske deres bil, så de kan prøve den nye vaskehal, siger Søren Jepsen.