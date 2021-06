Se billedserie Den blå afgrænsning med en rød prik i midten viser den mulige placering af områdearresthuset, lige nordøst for Torkilstrup. Lejre Kommunes materiale

Beboere i landsby: Nej tak til kæmpe arresthus

Lejre - 15. juni 2021 kl. 11:12 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Efter at en placering af et stort område-arresthus øst for Glim blev nedstemt tidligere på året af politikerne i Lejre, er forvaltningen blevet bedt om at kigge efter andre egnede lokationer.

Og nu har de udset sig en placering nord for Holbækmotorvejen i området lige nordøst for landsbyen Torkilstrup, med lidt længere afstand til Uglestrup. Ikke en placering, der er faldet i god jord hos beboerne i Torkilstrup.

Det er Justitsministeriet, der har anmodet ni kommuner, herunder Lejre, om at udpege mulige placeringer til et nyt område-arresthus. De søger en grund på 20-25 hektar, og heraf forventes bygget på cirka 15-20 hektar. Altså et meget betragteligt område, der forventes indhegnet og omkranset af en seks meter høj mur.

Forvaltningen har ledt med lys og lygte, og det har ikke været nemt, da en tredjedel af Lejre Kommunes områder består af store fredninger. Embedsfolkene i Lejre anfører, at den mulige placering af arresthuset vil blive dominerende i landskabet. Og at der formentlig ikke er andre muligheder for et areal til et arresthus i kommunen.

Camilla Sandager og Heidi Klejs Jensen har skrevet til Dagbladet Roskilde på vegne af grundejerforeningen og beboerne i Torkilstrup, og de gør opmærksom på, at arresthuset efter planen vil blive arealmæssigt større end selve landsbyen - og desuden placeret lige op ad den.

- Placeringen vil derfor virke meget dominerende over for vores smukke historiske landsby, og vil skæmme alt det, som Torkilstrup står for, udtaler beboerne.

De peger på, at Torkilstrup ligger i et landskabeligt og rekreativt meget værdifuldt område, som allerede i 1978 af miljøministeren er udpeget som et større nationalt naturområde. Og at beboerne værner om Torkilstrups landsbymiljø.

- I Lejre Kommune satser vi ikke på store produktionsanlæg eller motorvejsdomiciler. Præcis disse værdigrundlag skal danne præcedens for alle beslutninger i Lejre! Vi opfordrer derfor på det kraftigste Økonomiudvalget til at stemme nej til forslaget om placering af et områdearresthus ved Torkilstrup, for derigennem at beskytte Torkilstrup som den attraktive landsby den er, så den får lov til at bibeholde sin landsbykarakter med stærke naturkvaliteter og naturadgang, skriver Camilla Sandager og Heidi Klejs Jensen.

Onsdag behandles sagen i økonomiudvalget i Lejre Kommune. Blandt andet har SF allerede meldt ud, at de ikke vil stemme for placeringen. Hvad de øvrige partier mener er endnu ikke kendt.