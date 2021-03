Ét af forslagene med ønsske om udbygning ved Lejre by, kaldet Højvang. Lejre Kommunes materiale

Send til din ven. X Artiklen: Beboere i harnisk over udbygnings-ønsker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere i harnisk over udbygnings-ønsker

Lejre - 11. marts 2021 kl. 10:35 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Ønsker om at udbygge med nye bydele rundt om i Lejre Kommune er næsten så talrige som himlens stjerner, især omkring Lejre by. Og netop der er mange borgere i harnisk over udsigt til mere boligbyggeri.

Er grænsen nået for, hvad beboerne i Lejre kan klare af udstykninger med boligbyggeri? I Lejre by får man i hvert fald det indtryk, mens Facebook-diskussionerne buldrer derudaf - først og fremmest i forlængelse af politikernes beslutning i februar i år om en Plan- og Bæredygtighedsstrategi.

I tilslutning til denne strategi var der nemlig vedhæftet bilag med en lang række ønsker fra lodsejere, som gerne vil udbygge med bydele og solcelleparker rundt om i Lejre Kommune. Især lige omkring Lejre by.

I Lejre by fremhæver kritikerne, at der allerede er gang i udbygninger på Muningården, hjørnet af Højbyvej og Rynkebjerggårdsvej, Valdemarsgård, Skråningen 1 og 2 og snart også Degnejorden. Hvilket medfører massivt pres på blandt andet skoler og institutioner og tryk på vejnettet igennem Lejre by, Højby og Rorup.

Det grønne image lider også under al denne udbygning, lyder kritikken, som går på, at kontinuerlig udstykning omkring Lejre by vil underminere formuleringerne om det gode liv i landsbyerne og om at udvikle den bæredygtige landsby med udgangspunkt i de stedbundne, naturskabte, menneskelige, æstetiske og kulturhistoriske værdier.

Men de mange bilag med ønsker, som findes til Plan- og Bæredygtighedsstrategien, er indtil videre udelukkende ønsker, og det var ikke dem, der blev stemt om i februar. Med den kommende Kommuneplan 2021 til sommer vil der komme mere konkrete planer, og i den forlængelse debat.

- Vi har overhovedet ikke behandlet de ønsker. Vi får næsten dagligt sendt ønsker om blandt andet boligudbygning ind, og her er nogle med som bilag. Der er nogen, der har ønsket, at vi afviser for eksempel solcelle-ønsket ved Nr. Hyllinge. Men vi kan ikke afvise noget, vi ikke har behandlet, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

- Nu skal kommuneplanen så laves, og vi kigger på alle de ønsker, der er kommet ind. Vi ser på, hvor ønskværdige de er. Og vi planlægger ikke ud fra ønsker, men ud fra, hvor det er hensigtsmæssigt at gennemføre dem, fastslår han.

- Og der er ingen tvivl om, at der er en stor del af ønskerne, som vi er nødt til at sige - desværre, det kan ikke lade sig gøre. Og nogle bliver aldrig relevante, tilføjer borgmesteren.