Brandvæsnet ankom, efter at medarbejderne havde gjort en vigtig indsats for at redde en beboer ud af en røgfyldt lejlighed. Privatfoto

Beboer reddet ud af brændende lejlighed på ældrecenter

Der var gået ild i et skrivebord; lejligheden var røgfyldt, og det lykkedes for personalet at dysse branden lidt ned med en vandslukker - det er et godt stykke arbejde gjort af medarbejderne på ældrecentret.