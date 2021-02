Se billedserie Tvillingerne Tessa og Sofia sover trygt. Deres mor, Lisette Oerter Elisberg er ny i Kirke Hyllinge-området og håber, at hun gennem sin facebook-gruppe kan få et netværk med andre mødre. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Barnevognsture med andre mødre kan blive et pust i corona-barslen

Lejre - 10. februar 2021 kl. 13:24 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

På grund af corona-restriktionerne kommer nybagte mødre i øjeblikket ikke med i en mødregruppe. Derfor har 38-årige Lisette Oerter Elisberg oprettet facebook-gruppen »Mødregruppe anno COVID-19 i Kirke Hyllinge området« i håb om, at mødrene kan mødes til en barnevognsgåtur og måske senere andre aktiviteter.

- Man bliver sindsyg af at være alene, lyder det fra Lisette Oerter Elisberg, som fik tvillingerne, Tessa og Sofia i september.

Hun kommer egentlig fra Glostrup, men flyttede ud i sit sommerhus i Kyndeløse Sydmark, da det var nemmere i corona-tiden. Hun har dispentation til at blive denne vinter og vil gerne blive på sigt.

- Så tænkte jeg, skal jeg blive her, hvis jeg ikke kender nogen, fortæller Lisette Oerter Elisberg, som derfor skrev et opslag på en af de lokale facebook-grupper for at høre, om der var andre mødre på barsel, som havde lyst til en gåtur med barnevognene.

- Folk var meget positive, siger Lisette Oerter Elisberg, som herefter lavede sin facebookgruppe, der på kort tid har fået otte medlemmer.

- To-tre stykker har mødtes, men jeg har ikke nået det endnu, siger Lisette Oerter Elisberg og fortæller, at hun gerne pakker tvillingerne i bilen og kører afsted for at gå en tur med andre mødre.

Formentlig er det det kolde vejr, som er skyld i, at der ikke har været flere gåture.

- Hvis det her corona fortsætter, så kan der gå skovture i den, når det bliver lidt varmere. Man kan starte med barnevognsture, og så kan folk tage det hen, hvor de vil, siger Lisette Oerter Elisberg og pointerer, at mødrene kan lave det, restriktionerne tillader, og så kan aktiviteterne bliver flere, når det bliver muligt.

Dem man svinger med Lisette Oerter Elisberg blev gravid lige som coronaen indtog verden. Hun forestillede sig, at når børnene blev født, så var alt det med coronaen overstået, men sådan blev det ikke.

Hun var indlagt i et par måneder, da tvillingerne blev født otte uger for tidligt. Restriktionerne betød, at hun ikke kunne få så meget besøg på sygehuset.

Og på flere områder er hendes barsel heller ikke blevet, som hun havde forventet. Nu håber hun, at hun gennem facebook-gruppen får bare lidt netværk med andre mødre.

- Så man hører om ting. Der er det godt at gå til babysvømning, og det der er godt at prøve, og så videre, siger Lisette Oerter Elisberg og fortæller, at gåturene kan skabe uformelle mødregrupper.

- De er måske mere ideelle, fordi det bliver med dem, man svinger med, siger hun og oplyser, at gruppen primært er tænkt for mødre i Kirke Hyllinge og Ejby-egnen.

- Hvis nogen bor lige udenfor området og mangler nogen at gå tur med, så finder vi nok ud af det, siger Lisette Oerter Elisberg.