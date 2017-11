Bandit Brick missede rekordforsøg

At der var tale om en sensation, afspejles af, at Armani S gav 3337 kroner for 100 kroner spillet i vinderspillet. Bandit Brick ville blot have givet 105 kroner for 100 spillet, fordi så mange havde spillet på den. Med det overraskende nederlag nåede Bandit Brick »kun« op på 20. sejre i træk.