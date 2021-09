Bål kom ud af kontrol

Ild er altid noget, man skal have den største respekt for. Det måtte en 57-årig mand lære på den hårde måde, da han søndag morgen mistede kontrollen med et bål i sin have på Margrethevej i Ejby. Brandvæsnet måtte komme manden til undsætning, da der klokken 08.34 lød alarm om, at branden var kommet ud af hans kontrol. Politiet kom også til stedet, hvor de sigtede den 57-årige for at være uforsigtig med ild.