Familieidrætten er i gang igen på Center Avnstrup. Her hygger børn og voksne sig med hinanden. Foto: Røde Kors/Kell Schomacker

Asylfamilierne på Avnstrup er aktive og hygger igen

Familieidrætten har fokus på, at børn og forældre bevæger sig sammen og er i fysisk, følelsesmæssig og social kontakt med hinanden gennem leg og dans.

Onsdagens familieidræt foregår ved en stor bålhytte ved Center Avnstrup. På den måde bliver der mulighed for en hyggelig stund ved bålet, hvor forældre og børn kan få lidt varmt at drikke og for eksempel nyde nogle ristede skumfiduser efter udfoldelserne.