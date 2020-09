Tina Mandrup, ordfører for Venstre i Lejres kommunalbestyrelse, er forarget over Lejres store udgifter til Center Avnstrup. Kompensation er nødvendig, siger hun. Privatfoto

Asylcenter har kostet kommune 25 millioner

Lejre - 07. september 2020 kl. 19:17 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejre Kommunes skatteborgere betaler rigtig mange penge til udgifter fra Center Avnstrup.

- Alene i de sidste fire år har vi haft/ fået udgifter for 25 millioner kroner til sagsbehandling og tvangsanbringelser. Det er voldsomt mange penge, som vi ikke bliver kompenseret for over udligningen eller på anden vis. 25 millioner, vi kunne have brugt på service til egne borgere.

Det konkluderer Tina Mandrup, ordfører for Venstre i Lejres kommunalbestyrelse og medlem af det særlige Børne-Unge udvalg, der blandt andet tager sig af familiesager. Hun er forarget:

- I takt med flere og flere sager, og især tvangsanbringelser, er jeg stærkt bekymret for de voldsomme udgifter, det medfører, og som Lejre Kommune må påtage sig. Faktisk er det helt vildt urimeligt over for skatteborgerne i Lejre Kommune, siger Tina Mandrup, der nævner, at Lejre Kommunes udgifter i år beløber sig til otte millioner.

Hjemrejsecenter Avnstrup huser nu afviste asylansøgere, de tidligere Sjælsmark-familier, der ikke har grundlag for at få permanent opholdstilladelse i Danmark.

- Vi står netop over for nogle svære budgetforhandlinger i Lejre, og med de ekstraudgifter, staten pålægger os for at huse et hjemrejsecenter, ja så går det endnu hårdere ud over serviceniveauet i kommunen, understreger Tina Mandrup og fortsætter:

- Ved underretninger om børn, der udsættes for overgreb fra deres forældre, skal vi naturligvis gribe ind og sikre børnene beskyttelse. Det resulterer af og til i tvangsanbringelser. I første omgang er det staten, der betaler for opholdet ved en tvangsfjernelse. Men vi har eksempler på, at Udlændingestyrelsen allerede efter et halvt års anbringelse giver permanent opholdstilladelse til børnene og beslutter, at Lejre skal være bopælskommune. Derved overgår alle udgifter til Lejre Kommune, forklarer hun.