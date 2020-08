Asylansøger smadrede seks skraldespande

Voldsom uro opstod mandag sent eftermiddag på Avnstrup Udrejsecenter, og flere patruljer fra politiet kom fluks, da meldingen gik på, at flere personer skulle være i slagsmål.

Der var dog var faldet ro over gemytterne, da betjentene ankom. Politiet fik klarlagt, at en 30-årig mandlig asylansøger var så utilfreds med forholdene på stedet, at han havde smadret seks skraldespande ved at sparke og kaste med dem.