En 38-årig mand stod i april bag et gidselsdrama på Center Avnstrup, da han truede personalet med en pistollignende genstand og holdt en kvinde tilbage på sit værelse. Nu skal han for retten, og anklagemyndigheden går efter at få ham udvist på grund af hans mange kriminelle forhold. Foto: Presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Asylansøger kræves udvist: Flåede kvinde ud af ambulance og holdt hende fanget på sit værelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asylansøger kræves udvist: Flåede kvinde ud af ambulance og holdt hende fanget på sit værelse

Lejre - 30. oktober 2020 kl. 11:24 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

I en alvorlig sag står en 38-årig mand fra Center Avnstrup overfor adskillige anklager. Manden er sigtet for adskillige dødstrusler, blufærdighedskrænkelse, forskellige indbrud, trusler med en pistollignende genstand, våbenbesiddelse, samt frihedsberøvelse af en kvinde, som han flåede ud af en ambulance.

Den 38-årige mand kræves udvist af Danmark med et indrejseforbud i seks år. Anklagerne mod manden strækker sig tilbage til 2015, hvor han til en truede en områdeleder på livet, da han blandt andet skrev flere mails med ordlyden: »Hvis du ikke giver mig en ny sagsbehandler omgående, så vil min Mafija Luciferovi skyde dig og hele din familie, mens I sover« og »Hvis ikke du laver en udbetaling, så kommer jeg med 2 AK47 og dræber jer alle sammen!«

I 2018 er den 38-årige mand sigtet for at have begået to indbrud. Det første i en butik i Holstrebro, hvor han sammen med to andre gerningsmænd slap afsted med 35 jakker af mærket Fat Moose til en samlet værdi på mere end 81.000 kroner. Det andet indbrud blev også begået i Holstebro, hvor den nu 38-årige mand er anklaget for at have stjålet 25 isfjernere og 56 isskrabere.

Fulgte efter kvinde

I år står manden også anklaget for en række forbrydelser, der alle er blevet begået på Center Avnstrup. Her er han sigtet for blufærdighedskrænkelse den 2. januar i år, da han fortalte en kvinde på stedet, at »han var til rådighed« og »at alle danske mænd har en lille pik, men mænd som ham havde en stor pik, og alle danske kvinder ville gerne have den«.

Han fulgte efter kvinden, selvom hun flere gange forsøgte at komme væk. Den 30. marts i år er manden anklaget for at have truet en læge og sygeplejerske med at sprænge hele deres klinik i luften.

Holdt kvinde fanget

De seneste kriminelle forhold fandt sted den 16. april i år, hvor den 38-årige mand er anklaget for at true medarbejdere på Center Avnstrup og ambulancepersonale med en pistollignende genstand. Det gjorde han i forbindelse med en ambulance, der var kommet til Center Avnstrup.

Ifølge anklagerne mod ham tvang han med vold og trusler en kvinde ud af ambulancen, mens han truede personalet med den pistollignende genstand. Herefter trak manden ifølge anklageskriftet kvinden med op på sit værelse, hvor han frihedsberøvede hende ved at holde hende fanget her.

Børneporno på værelset

Om aftenen blev den situation løst af politiet, der under ransagelsen af værelset fandt en ulovlig enhåndsbetjent kniv. Samtidig fandt politiet adskillige videoer og billeder af børneporno i forskellige karakter.

Anklagemyndigheden går efter at få udvist den 38-årige mand fra Danmark efter de mange kriminelle forhold. Desuden tages der forbehold for eventuel erstatning, ligesom både det børnepornografiske materiale og andre genstande konfiskeres.

relaterede artikler

37-årig mand frihedsberøvede kvinde i Asylcenter Avnstrup 16. april 2020 kl. 22:06