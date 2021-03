Arbejdsulykke: Mand ramt i hovedet af rampe

Den tilskadekomne blev bragt til skadestuen til behandling for sin hovedlæsion, og politiet vil nu i samarbejde med Arbejdstilsynet foretage nærmere undersøgelse af omstændighederne ved ulykken for at afklare, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.