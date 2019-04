Arbejdstilsyn: Påbud om bedre indeklima på skole

At indeklimaet i seks af klasselokalerne på skolen er for ringe stod klart for Arbejdstilsynet, da de kom forbi. Faktisk var det allerede i februar sidste år, at Arbejdstilsynet var på besøg. Lejre Kommune har siden haft mulighed for at komme med oplysninger.

Seks sydvendte klasselokaler i udskolingen på Kirke Hyllinge Skole har så ringe indeklima, at Lejre Kommune har fået påbud af Arbejdstilsynet om at forbedre luften i lokalerne. Det bliver dyrt, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

