Ansøger på ny om besøgscenter

Ryegaard Gods har ikke opgivet at få opført det besøgscenter, som er blevet skudt ned én gang. Godset er ved at lægge sidste hånd på en ansøgning om at opføre besøgscentret, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Centret skal efter planen opføres i stedet for Langtved Færgekro, der nedbrændte for en årrække siden. Godsejer Johan Scheel har rettet øjnene mod den såkaldte »Svinkløv« paragraf; en nyskabelse i Planloven, som indebærer, at erhvervsministeriet kan give dispensation fra strandbeskyttelseslinjen for et hotel, en kro eller lignende, som er ødelagt af brand eller oversvømmelse.