ET af leve-bo miljøerne på Ammershøjparken lukkes ned for besøgende. Arkivfoto

Ansat på ældrecenter smittet med Covid-19

Lejre Kommune har iværksat sin beredskabsplan for Covid-19-smitte på plejecentre. Den smittede medarbejder møder ikke på arbejde, og i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed følger Lejre Kommune retningslinjerne for smitteopsporing. I alt ni medarbejdere og de 10 beboere i Hus C er blevet testet i weekenden.