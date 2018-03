90 millioner kroner af 2018-budgettet i Lejre Kommune ender med at blive rullet videre til 2019. Arkivfoto: Agnete Vistar

Anlægsmillionerne rulles videre

Lejre - 10. marts 2018 kl. 08:46 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Carsten Helles Rasmussen (V) efterlyste på kommunalbestyrelsesmødet forleden en overordnet plan for brug af de mange anlægsmillioner, der år efter år rulles frem til næste år. Og den plan kommer, lovede borgmester Carsten Rasmussen (S).

Det var ikke først gang, og det bliver garanteret heller ikke sidste gang, at en livlig debat udspillede sig om et ubrugt kæmpebeløb, som overføres i Lejre Kommune fra år til år til år.

De to Carsten Rasmussen'er, Carsten Helles Rasmussen (V) og borgmester Carsten Rasmussen (S) tog livtag. Ikke på baggrund af driftsøkonomien - den er alle enige om ser fint ud, med effektive opstramninger, så kursen holdes. Men anlægsbudgettet ligger på 158,4 mio. kroner i 2018; et beløb, som det er svært at se Lejre Kommune få brugt - eller få råd til.

- Resultatet er, at vi ender med at skubbe godt 90 mio. bevilgede kroner foran os til næste år igen. Det er uholdbart! Vi er nødt til at lave en overordnet plan. Hvornår skal de projekter gennemføres - og hvilke skal ikke? spurgte han.

Borgmesteren svarede, at han ingen forventning har om, at kommunen bruger 158 mio. kroner nu her i 2018. - Men det er rigtigt, at hvis vi skulle bruge alle de penge i morgen, havde vi en udfordring, sagde han.

