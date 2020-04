Anlæg kan fremrykkes med næsten 100 millioner kroner

Renovering og ombygning af Kirke Hyllinge Skole for 20 millioner kroner. To nye daginstitutioner - én i Lejre by til 19 millioner og én ny i Ejby til 20 millioner kroner som erstatning for to små nedslidtedaginstitutioner.