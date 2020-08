Analyse: Lejre populær at søge bolig i

Mens Dragørs top-indekstal ligger på 69.853 - tre gange højere end nummer to i indekset, som er Tårnby med et indekstal på 26.666 - ligger Lejre på sin 15. plads med et indeks på 6.83. Altså meget langt fra de populære frontkommuner, men alligevel langt over de fleste kommuner i Danmark.