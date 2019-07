Amerikansk familie på jagt efter rødderne

De mødes på parkeringspladsen ved Lejre Museum. De ligner os andre og kunne sagtens gå for at være danskere - men hører man dem snakke er det tydeligt. De er fuldblodsamerikanere. Og dog. For den amerikanske familie, der mødes her, er faktisk efterkommere af Anders Madsen og Karen Jensdatter, der i sin tid boede på Orehøjvej nr. 22 og 20 - lige her midt i Gl. Lejre.

I 1870'erne udvandrede mange danskere til USA for at søge lykken. En af dem var Anders Madsen, der med sin kone, Karen, drog til Utah. Næsten 150 år efter er efterkommerne på besøg i Lejre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her