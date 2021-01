Alvorlige kvæstelser - ung mand fik nedsat dom

Retten i Roskilde ¬ retssag ¬ Foto: Katrine Wied

Lejre - 18. januar 2021 kl. 09:41 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Et meget voldsomt frontalt sammenstød på Vibyvejen i januar 2019 har nu fået sit retlige efterspil. En 24-årig mand - der på tidspunktet for ulykken var 22 år - har fået frakendt retten til at køre bil i seks måneder. Desuden skal han betale en bøde på 2.500 kroner.

Da ulykken i ekstrem grad gik ud over ham selv, idet han fik meget alvorlige kvæstelser, var Retten i Roskilde indstillet på at nedsætte straffen. Anklageren havde ønsket en bøde på 7.500 kroner.

Ulykken skete den 7. januar 2019, lidt over klokken 16 i vintertusmørke på Vibyvejen. Den dengang 22-årige unge mand kom kørende mod nordvest med - viste det sig senere - hash i blodet. I modsat retning, mod Viby Sjælland, kom en 52-årig chauffør fra Lejre kørende i en lille minibus med to skolebørn, en 13-årig pige og en 14-årig dreng, der skulle til Viby og Dåstrup.

Både chaufførens vidnesudsagn og tekniske undersøgelser fra en bilinspektør viser, at den 22-årige kørte over i minibussens vognbane i den højredrejende kurve på Lejre-siden af kommunegrænsen, kort før de to køretøjer skulle passere hinanden.

De stødte næsten frontalt sammen. Venstre forende af minibussen blev ramt, og der var vragrester hen over en strækning på 200 meter, idet begge køretøjer blev totalskadede.

Men absolut værst så det ud for den unge mand i bilen, der fik mange knoglebrud og indre blødninger - et brækket ben, åbent lårbensbrud, et knust knæ, brækket begge skuldre, brud på nakken og mindre kraniebrud. Oven i dette fik han skader på leveren, punkteret en lunge og siden fjernet milten.

Han lå på hospitalet i en måned og er stadig, to år efter, i genoptræning. Oveni har han fået konstateret posttraumatisk stressforstyrrelse og en mindre depression.

Han kan ikke huske, hvorfor han havde hash i blodet og har i øvrigt i retssagen nægtet sig skyldig.

Mens børnene slap fra uheldet uden fysiske mén, fik chaufføren en lettere skade i et ben. Hans højre ben sad i klemme ved gearvælgerne efter sammenstødet og viser stadig eftervirkninger fra dette.