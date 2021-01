Pengeskabet i Kirke Sonnerup kirke er blevet tømt for sølv. Pengeskabet er også færdigt og skal erstattes af et nyt. Privatfoto

Alt sølv fra Kirke Sonnerup kirke er blevet stjålet

- Der stod en enkelt kande af tin tilbage. Det var ikke det, vi havde brug for, fortæller formand for Rye-Kirke Sonnerup menighedsråd, Jens Ole Pedersen.

- Vores gamle pengeskab har fået en ordentlig en på sinkadusen, lyder det fra Jens Ole Pedersen, som oplyser, at kirken nu skal have et nyt pengeskab, lige som det skal overvejes, om der skal alamer og lignende op.

Jens Ole Pedersen forklarer, at kirken er en såkaldt vejkirke, hvilket betyder, at den er åben i dagtimerne.

- Så har vi sagt, at dem, som har haft behov for det, kunne komme og sidde her, når nu der ikke har været gudstjenester, siger Jens Ole Pedersen og oplyser, at indtil videre bliver kirken nu låst af.