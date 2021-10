Se billedserie Christian Plank (SF), formand for Job & Arbejdsmarked Udvalget i Lejres kommunalbestyrelse, og Lotte Greve (V) fra kommunalbestyrelsen er enige om, at det er et demokratisk underskud, at der er så få unge og yngre forældre, som går ind i lokalpolitik. Foto: Agnete Vistar Foto: Agnete Vistar

Alt for få yngre forældre i lokalpolitik

Da Lotte Greve for nogle år siden kæmpede for at bevare daginstitutionen Fjordly i Lyndby, havde hun aldrig interesseret sig synderligt for politik.

Bevares, hun stemte Venstre. Men da børnehaven var tæt på at lukke, forsøgte hun at få ørenlyd i Lejres kommunalbestyrelse:

- Den lukning berørte jo mig, gode venner og børnene. Jeg havde altid troet, at politikerne gjorde det bedste for én. Men jeg opdagede, at ingen forstod mig i kommunalbestyrelsen. De var jo så gamle, at de ikke afleverede børn i institution om morgenen på vej til arbejde. De vidste ikke noget om den logistik, fortæller hun.

- Det var et problem. Der måtte da være andre forældre, som var politikere og samme sted i livet, og som jeg kunne identificere mig med. Men det var der ikke. Det blev bevæggrunden for, at jeg gik ind i lokalpolitik, tilføjer Lotte Greve.

Et demokratisk underskud Det endte lykkeligt - Fjordly blev bevaret og skiftede navn til Lyndby Børnehave. Og Lotte Greve begyndte for alvor at engagere sig i lokalpolitik og blev valgt ind ved valget i Lejres kommunalbestyrelse i 2017. Hun genopstiller.

Men hun er stadig den eneste forælder, som har mindre børn i kommunalbestyrelsen. Langt hovedparten af Lejres lokalpolitikere og også nye kandidater er ikke bare mænd, men også betydeligt ældre. Enkelte har stadig store børn derhjemme.

Christian Plank, formand for Job og Arbejdsmarked udvalget og medlem af Lejres kommunalbestyrelse, beskriver det som et kæmpe demokratisk underskud, at der er så få forældre i alderen 25-50, som stiller op til kommunalvalget.

Gennemsnitsalderen i den kommende kommunalbestyrelse i Lejre tegner til at blive høj. Der er en del grå og hvide hårtoppe at se. Burak Ulrik Ulukan (S) er yngstemand med 25 år, Christian F. Andersen (V) er 38 år.

65 kandidater er alt for få - Jeg mener, at vi bør italesætte dette problem efter valget. Vi bør gøre det attraktivt for flere unge og børnefamilier at komme ind og præge lokalpolitik, for det er jo forsvindende få, der melder sig. Vi er tæt på at ligge på 40 procent folkepensionister i kommunalbestyrelsen i Lejre, mener Christian Plank.

- 65 stiller op som kandidater til 25 pladser, og det er alt for få kandidater. De skal repræsentere ca. 20.000 borgere, der må stemme. Og jeg ved, at der i nogle partier er folk opstillet, som helst ikke vil vælges, tilføjer Christian Plank.

Løsning: Live-streaming Og hvad kan man gøre? Lotte Greve nævner, at hun tror, at lokalpolitik desværre ikke interesserer ret mange.

- Men jeg tænker, at den kommende live-streaming fra rådssalen vil afmystificere, hvad der foregår i lokalpolitik. Jeg kan godt forestille mig, at flere bliver interesseret, siger Lotte Greve.

- Der er ingen børnefamilier, der har tid klokken 18, hvor vi kører live, men de kan se transmissionen senere på aftenen, og det kan blive en øjenåbner, tilføjer Lotte Greve.

Rå tone på Facebook Christian Plank foreslår direkte, at politikere lukker for deres Facebook:

- Tilsvininger på sociale medier afholder mange fra at deltage i debatterne og fra at stille op. Jeg tror, det er en af grundene til, at mange ikke engagerer sig i politik eller lokalpolitik. Jeg har oplevet at blive beskrevet som en "galning". Det skete i en Facebookgruppe, jeg ikke var medlem af. Det giver ikke en familiefar- eller mor lyst til at gå ind i politik, når en eller anden Facebook-kriger kalder dig en galning, blot fordi du har en anden mening, siger Christian Plank.

Tidspresset - Og så er der tidspresset. Vi er nødt til at kigge på, hvordan vi indretter os, så alle kan være med, understreger Christian Plank, der i øvrigt ikke genopstiller til kommunalvalget i november.

Både Lotte Greve og Christian Plank nævner, at de ofte bruger 20 timer ugentligt på politik.

- Især når man som jeg går helhjertet ind i politik. Jeg står faktisk til rådighed hele tiden. Det kræver opbakning på hjemmefronten, når man i perioder er meget væk. Så kompenserer man på andre tidspunkter, siger Lotte Greve.

- Det er vigtigt, at de andre i ens politiske gruppe kan klare noget af arbejdet, når man må melde pas og være mor. Jeg kan godt få lidt dårlig samvittighed, når andre forældre er frivillige trænere i idræt eller bager kage. Men jeg bidrager på en anden måde. Jeg går ikke til fitness eller syning - jeg plejer at sige, at jeg går til politik!

Lotte Greve har aldrig været udsat for hetz på Facebook. Og hun nævner, at det ikke er slemt i Lejre - hun kan godt indgå i debatter på sociale medier, men går nogen over stregen, afslutter hun blot.

- Vi sidder der jo for at gøre en god gerning for borgerne, til alle borgeres glæde. Det er muligt, at nogen står helt af på Facebook - men det er jo et medie. Hvis nogen ikke vi tale ordentligt, skal de have et lille mod-rap; ellers ignorer dem. Jeg diskuterer ikke på den måde, siger Lotte Greve.