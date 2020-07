Al betjening på Borgerservice skal tidsbestilles

Fremover kan man ikke bare dukke op på Hvalsø Rådhus og forvente at blive betjent personligt på rådhuset i Hvalsø. Nu bliver det nemlig obligatorisk at bestille tid til personlig betjening hos Borgerservice.

Det har kommunalbestyrelsen besluttet, og det sker blandt andet på baggrund af erfaringerne fra corona-situationen. I de sidste måneder har Borgerservice således benyttet tidsbestilling på alle områder for at minimere smittespredning.

Fordelene, som kan listes op, er blandt andet: kortere ventetid, borgeren møder den rette sagsbehandler ved første møde, mere fleksible betjeningstider, effektiv betjening, da medarbejderen er forberedt inden borgeren kommer, medarbejderne har i højere grad mulighed for at planlægge egen arbejdsdag - og endelig en økonomisk besparelse.

Under corona-tiden har Kontaktcentret også justeret deres åbningstid for den telefoniske betjening - og politikerne har valgt at fortsætte med indskrænket åbningstid. Åbningstiden for telefonbetjening ændres mandag til onsdag 09.00-14.00, torsdag 09.00-18.00 og fredag 09.00-12.00.

- Vi støtter varmt indstillingen. Om ikke andet er vi glade for, at der bliver gjort gode erfaringer, og at vi finder en løsning, som frigiver midler til ydelser inden for servicen for andre, sagde hun.