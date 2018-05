Se billedserie Mange af byens drenge deltog i vikinge-dyster og rollespil, som foreningen Rollos stod for på Gevninge Aktivitetsdag. Foto: Agnete Vistar

Aktivitetsdagen er kommet for at blive

Lejre - 27. maj 2018 kl. 11:36 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var masser af lokale familier på besøg under Gevninge Aktivitetsdag lørdag ved Nødager, hvor dagen levede op til sit navn med mange tilbud til hele familien. Det skriver DAGBLADET Roskilde om mandag.

Arrangørerne slap lige akkurat for regn, omend det trak op og småtordnede senere på dagen. Det blev alle tiders dag for det hyggelige arrangement, som engagerede lokale kræfter nu for femte år i træk fik på benene. Her mødtes mange af byens familier samt nogle af flygtninge-familierne fra Lindenborg Kro til leg, boldspil, ridning på islandske heste og musisk underholdning, og meget mere.

Oprindelig startede Gevninge-dagen som optakt til Lejre Kulturdage, og det blev så stor en succes, at den blev gentaget året efter - og året efter igen, fortæller tovholder Lisbeth Rønnow. Nu er Gevninge Aktivitetsdag blevet til en tradition.

Hele familien Nevers var med til at sætte glød til dagen. Henrik Nevers (også kendt som rektor på Roskilde Katedralskole gymnasiet) gav en lille koncert med sin datter Marie som sang-solist. Imens var Henrik Nevers kone Kirsten og hans søde datter Karen i fuld gang med at trække islandske heste rundt med ryttere - det var der rigtig mange, der gerne ville prøve.

SN-Brød: Familien er engageret i islandsheste-foreningen Geysir, der holder til på Oldvejen.

SN-Brød: Også et par betydeligt mindre heste, miniatureheste var til stede. Det var Besøgsheste foreningen der kom med de bittesmå heste Cutie og Olivander, og de er jo ikke til at stå for - mange skulle hende og røre ved de fredelige små dyr, som man bare får lyst til at tage med hjem!

SN-Brød: Imens bød Gevninge IF på forskellige former for sport. Og kirkefolket havde travlt i et af teltene med at strikke dåbsklude:

SN-Brød: - Dåbsklude er blevet en hel dille rundt om i landet. Nørkleklubben her i området strikker dem; de bruges til at tørre vandet af barnets hoved efter dåben. man kan fx. få syet barnets navn eller dåbsdatoen på, og forældrene beholder dåbskluden bagefter, fortæller trine Toldam, formand for Gevninge-Kornerup Menighedsråd.

SN-Brød: Fie Flensmark havde fået den gode ide at lave engle af salmebøger, efter at hun fik nogle salmebøger i en kasse, som skulle skrottes på Kara. De engle blev der lavet mange af i lørdags.

SN-Brød: Og som formanden for menighedsrådets aktivitetsudvalg, Mette Østergaard sagde, så er det jo skønt at få lavet en engel af sin yndlingssalme!

SN-Brød: - Hvis jeg skulle vælge en salme, jeg vil have lavet en engel af, skal det være Det dufter lysegrønt af græs, sagde hun med et smil.

SN-Brød: Kommunens Vores Sted vogn var også med, og her kunne alle få en kvalificeret snak med projektudvikler Bjørn Henrichsen om udviklingen i Gevninge landsby og omegn. Konkret er der to store projekter i svang: en udbygning inden for de næste fire år med 150 boliger i det nordvestlige Gevninge, samt et nyt supermarked ved vestvejen.

SN-Brød: Folk hørte også om hvad man som bylav kan søge penge til. Og så har det første møde været holdt med ideen om at etablere et fællesskab mellem bylavene i de fem byer på Gevninge-halvøen.

SN-Brød: Hvad betyder for eksempel udvidelsen med besøgsfaciliteter på Herslev bryggeri for resten af landsbyerne i nærheden? Og kan man etablere et fælleshus for hele halvøen? Næste møde finder sted i denne uge.