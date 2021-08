Se billedserie Mange børn fik glæde af at prøve Hvalsø Gymnastikforenings redskaber. Foto: Agnete Vistar

Aktivitetsdag: Øvelsen går ud på at få medlemmerne tilbage

16. august 2021 Af Agnete Vistar

Aktivitetsdagen søndag i Hvalsø trak ikke store mængder mennesker, men de der kom, fik en dejlig dag, med masser af muligheder for at prøve sig selv af i en række idrætsgrene og med foreningsliv.

Mange af foreningerne har tabt medlemmer under coronaen. Blandt dem er Hvalsø Gymnastikforening. Før coronaen havde foreningen cirka 850 medlemmer; den tabte sidste år godt 10 procent. Mange andre gymnatikforeninger er ramt hårdere. Men godt 100 medlemmer færre er immervæk en del.

Foreningen deltog i aktivitetsdagen med diverse springbaner, og det var populært - mange mindre børn og deres forældre strømmede til omkring banerne.

- Vi er spændte på medlemstallet her i 2021; vi kommer også til at mærke coronaens effekter her. Men vi prøvede under nedlukningen med fjernundervisning på en del hold via zoom. Fem-ti stykker dukkede op fra hold på 30. Yoga for eksempel var nemmere, fortæller Birgitte Mandrup Nielsen, formand for Hvalsø Gymnastikforening.

- Da der blev delvist lukket op, flyttede vi nogle af holdene ud bag hallen. Vi kan mærke, at der er nogen medlemmer, der har svært ved at komme af sted igen. De mest sårbare er helt klart de unge - vi blev halveret der, og vi skal kæmpe for at få dem tilbage, forklarer formanden.

En forening, der ikke har tabt medlemmer - tværtimod - er Hvalsø Løbeklub, der mødte talstærkt op med otte folk på aktivitetsdagen.

Men formanden. Mai Klærke Mikkelsen kunne berette, at det årlige maratonløb i storskoven ved Hvalsø løbes for sidste gang den 5. september. Efter nøje overvejelser har styregruppen i Hvalsø Løbeklub besluttet, at 2021 skal være sidste år.

Skovløberen er en fantastisk idé, som blev skabt af blandt andet Ole Bastian og Hans Jessen tilbage i 2002: Et helt maraton i skovene ved Hvalsø. Da løbet var på sit max, var der over 1000 deltagere. Nu er der færre på flere distancer.

- Gitte Vincents har stået for løbet i 18-19 år og stopper. Og planlægningsgruppen trækker ikke mennesker nok til Skovløberen. Det er en kæmpe planlægning, der sætter i gang hvert år for relativt få løbere, forklarer Mai Klærke Mikkelsen.

Samtidigt er der kommet mange flere løb til andre steder; det er sværere at få lokaler, hjælpere, politi osv. til at spille sammen. Så derfor mener styregruppen, at det er tid for nye ideer.

- Det er vi slet ikke i tvivl vil komme. Jeg håber, vi får Danmarks smukkeste skovmaraton op igen, i lidt nyt format, siger Mai, der understreger, at det populære Nytårsløbet består.