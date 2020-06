Nu kommer der snart liv igen i aktivitetescentrene - her et glimt fra salsa på førstesalen i Østergaard Aktivitetscenter. Arkivfoto: Thomas Olsen

Aktivitetscentrene klar med årsprogammet

Nu er årsprogrammet 2020-2021 for aktivitetscentrene i Lejre Kommune klar. Programmet omtaler en lang række forskellige aktiviteter i alle former, og det kan både læses online og hentes på et af de fem aktivitetscentre, skriver DAGBLADET Roskilde.