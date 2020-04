Aflyste livsstilsdage: En katastrofe for Ledreborg

For første gang i 25 år er de populære livsstilsdage på Ledreborg nu aflyst. Og det er endda et jubilæumsår, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

- Der er ingen gode ting at sige om det. For Ledreborg, for os alle og for udstillerne er det en økonomisk katastrofe, siger Ledreborgs eventmager, Birgitte Hald Hvidberg.